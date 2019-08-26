2 aydır, boynundaki camla yaşayan kedi kurtarıldı

26.08.2019 11:31

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, sokak kedisinin yaklaşık 2 aydır boynunda taşıdığı cam kavanoz parçası, belediye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki sokak kedisini, yaklaşık 2 ay önce boynuna sıkışan cam kavanoz parçası ile gören vatandaşlar yardım etmek istedi. Ancak korkuya kapılan kedi kaçtı. Bir grup hayvansever, kedi için seferber oldu. Bulunup, yakalanan kedi, Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri'ne götürüldü. Kedinin boynundaki cam parça, müdahaleyle çıkarıldı. Bir süre gözetim altında tutulan kedi, doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: DHA