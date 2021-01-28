Son dakika haber: 2 ayda 506 ağacına zarar veren komşusunu, fotokapanla yakaladı
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Son dakika haber: 2 ayda 506 ağacına zarar veren komşusunu, fotokapanla yakaladı

28.01.2021 14:56 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:08
Son dakika haber: 2 ayda 506 ağacına zarar veren komşusunu, fotokapanla yakaladı

Son dakika haber... 2 ayda 506 ağacına zarar veren komşusunu, fotokapanla yakaladıELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde Ahmet Kürüm, 2 ayda 506 ağacını kesen kişiyi yakalamak için 17 bin TL harcayarak 3'ü fotokapan 4 kamera aldı.

2 ayda 506 ağacına zarar veren komşusunu, fotokapanla yakaladı

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde Ahmet Kürüm, 2 ayda 506 ağacını kesen kişiyi yakalamak için 17 bin TL harcayarak 3'ü fotokapan 4 kamera aldı. Fotokapanları kuran Kürüm, telefonuna gelen mesajdaki görüntülerden şüphelinin komşusu Ş.A. olduğunu tespit etti. Kürüm'ün şikayeti üzerine Ş.A. hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Baskil ilçesine bağlı Gemici köyünde 20 dönümlük arazisinde çiftçilik yapan Ahmet Kürüm'ün 2 ay önce bazı kayısı ağaçları kimliği belirsiz kişilerce kesildi. Yeniden fidan diken Kürüm'ün ağaçları, 3 kez daha kesilip kırıldı. Bunun üzerine Kürüm, 17 bin TL harcayarak 3 fotokapan ve 1 güvenlik kamerası aldı. Kürüm, 2 gün önce telefonuna gelen bildirimle fotokapandaki görüntüleri izleyince, ağaçlarının kesen kişinin, komşusu Ş.A. olduğunu gördü. Görüntülerle jandarmaya giden Kürüm, Ş.A.'dan şikayetçi oldu. İfadesi alınmak üzere karakola getirilen Ş.A. hakkında yasal işlem başlatıldı. 

'NEDEN BÖYLE YAPTIĞINI BİLMİYORUZ'

İlk olarak 150 kök kayısı ağacının kesildiğini anlatan Kürüm, "Biz çok önemsemedik. Olabilir dedik. Daha sonra tekrar kayısı ağaçlarını diktik. Yaklaşık bir hafta sonra tekrar kesildi. En son olay da ise yeni ektiğimiz ve eskiden ektiğimiz kayısı ağaçlarımız kesilmişti. Bu olaylardan sonra 17 bin TL'ye 3 tanesi fotokapan olmak üzere 4 tane kamera aldım. Geçtiğimiz gün telefonuma bildirim geldi. Kamera da akşam saatlerinde bir kişi kayısı ağaçlarını kesiyordu. Yapan kişi yakinen tanıdığımız komşumuzdu. Neden böyle yaptığını bilmiyoruz ancak şikayetçi olduk" dedi.

Son dakika haber: 2 ayda 506 ağacına zarar veren komşusunu, fotokapanla yakaladı
Son dakika haber: 2 ayda 506 ağacına zarar veren komşusunu, fotokapanla yakaladı
Son dakika haber: 2 ayda 506 ağacına zarar veren komşusunu, fotokapanla yakaladı
Son dakika haber: 2 ayda 506 ağacına zarar veren komşusunu, fotokapanla yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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