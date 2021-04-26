2 AYDA 2 KEZ ÇALINAN ARACIYLA, SAYISIZ DÜKKAN SOYDULAR
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2 AYDA 2 KEZ ÇALINAN ARACIYLA, SAYISIZ DÜKKAN SOYDULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da yaşayan Mecid Yılmaz'ın panelven tipi aracı, park halinde bulunduğu sokaktan, 13 Nisan gecesi, 5 kişi tarafından 2 dakikada çalındı.

BAĞCILAR'da yaşayan Mecid Yılmaz'ın panelven tipi aracı, park halinde bulunduğu sokaktan, 13 Nisan gecesi, 5 kişi tarafından 2 dakikada çalındı. Şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandığı aracın çalınma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şüphelilerin Yılmaz'ın evinin bulunduğu 912 Sokak'a gelişleri ve düz kontak yöntemiyle çalıştırdıkları araçla uzaklaşmaları görülüyor. Mecid Yılmaz, Park ettiğim aracımı düz kontak yaparak, çaldılar. O günden bu yana bulunmadı dedi.

2 ay önce de çalınan aracını Avcılar Yeşilkent'te bulduğunu anlatan Yılmaz, Aynı kişiler olabilir. Dükkanından malzeme çalınan perdeci bana ulaştı. Dedim ki, 'gel gidelim kendimiz bulalım.' Aracım en son Avcılar'da görülmüş. Kimbilir bu akşam kimin canını yakacaklar. En sonunda sabaha kadar nöbet tutacağız diye konuştu.

Şüphelilerin, Yılmaz'ın aracıyla Avcılar'da camını kırarak girdikleri nalburdan yaklaşık 10 bin lira değerinde bakır çubuk, yine Avcılar'daki bir perde dükkanından da 20 bin lira değerinde ürün çaldıkları belirlendi. Şüpheliler, aynı araçla Başakşehir'de otomobil parçası satan dükkandan da 60 bin liralık malzeme çaldı.

2 AYDA 2 KEZ ÇALINAN ARACIYLA, SAYISIZ DÜKKAN SOYDULAR
2 AYDA 2 KEZ ÇALINAN ARACIYLA, SAYISIZ DÜKKAN SOYDULAR
2 AYDA 2 KEZ ÇALINAN ARACIYLA, SAYISIZ DÜKKAN SOYDULAR
2 AYDA 2 KEZ ÇALINAN ARACIYLA, SAYISIZ DÜKKAN SOYDULAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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