?2 AYDA 2 BİN 100 ADET EVSEL BAĞLANTI YAPILDI
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?2 AYDA 2 BİN 100 ADET EVSEL BAĞLANTI YAPILDI

?2 AYDA 2 BİN 100 ADET EVSEL BAĞLANTI YAPILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

YILSONUNA KADAR TÜM BİNALARIN BAĞLANTISI TAMAMLANMIŞ OLACAK Altyapı projesi kapsamında şehir merkezindeki tüm bağımsız binaların evsel bağlantılarının yapılması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

YILSONUNA KADAR TÜM BİNALARIN BAĞLANTISI TAMAMLANMIŞ OLACAK Altyapı projesi kapsamında şehir merkezindeki tüm bağımsız binaların evsel bağlantılarının yapılması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Son iki ayda yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 100 taşınmazın içme suyu bağlantısı yapıldı. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamını yenileyerek Muş'un önemli bir eksikliğini gideren Muş Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı ve temiz içme suyu ulaştırma için başlattığı çalışmaları devam ettiriyor. İlk olarak Zafer Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar sırasıyla Yeşilyurt, 15 Temmuz Milli İrade, Yeşilce, Yeni ve Saray Mahallelerinde devam etti. Yaklaşık 2 ayda 2 bin 100 bağımsız binanın bağlantısını yapan ekipler, sezon sonuna kadar şehir merkezindeki tüm binalarının yeni içme suyu bağlantısını yaparak hizmete sunacak. Evsel bağlantılarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Muş'umuzun tüm yer altı hatlarını değiştirerek yıllarca kangren haline gelmiş olan altyapı sorununu ortadan kaldırmayı başardık. Bu projemiz kapsamında evlerimizin yeni içme suyu hattına entegresi için çalışmamızı başlattık. Ramazan ayında ilk kazmayı Zafer Mahallesi'nde başlattık. 8 ayrı ekiple devam eden çalışmalar sonucunda bugüne kadar 2 bini aşkın bağlantıyı tamamladık. Bu çalışmalar sırasında hem kayıp kaçakların tespitini kapıp gerekli önlemleri alırken hem de vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz içme suyuna kavuşmasını sağlıyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar ilimizdeki tüm binaların bağlantılarını tamamlayarak yeni içme suyu hattımızı tamamen devreye almış olacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre

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