2 ayda 163 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Van'da 2 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 163 bin 384 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van'da 2 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 163 bin 384 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Ekim-25 Kasım tarihleri arasında 69 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 163 bin 384 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan 120 kişi hakkında "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
Haber Videosu: 2 ayda 163 bin paket kaçak sigara ele geçirildi