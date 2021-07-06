2. Ayak Tenisi Turnuvası Başladı
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2. Ayak Tenisi Turnuvası Başladı

2. Ayak Tenisi Turnuvası Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Ayak Tenisi Turnuvası" başladı.

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Ayak Tenisi Turnuvası" başladı.

Sosyal ve kültürel alanda birçok aktiviteyi vatandaşlarımızla buluşturan Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ayak Tenisi turnuvası, renkli ve güzel görüntülerle başladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Alanı'nda düzenlenen turnuvaya takımlar iki asil, iki yedek oyuncu olacak şekilde katıldı.

Belediye Başkanı Semih Şahin, 9 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek etkinliğin final programına katılarak şampiyon takıma çeşitli ödüller verecek.

Spor severler, 5 gün boyunca hafta içi 18: 00 ile 21: 00 saatleri arasında gerçekleştirilen aktiviteyi takip edebilirler.

Kaynak: Habermetre

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