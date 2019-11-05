2 ay önce boşandığı eşinin Berrak Tüzünataç'la olduğu öğrenen Burcu Esmersoy, ne yapacağını bilemedi

05.11.2019 12:29

15 ay önce yurt dışında nikah masasına oturan sunucu Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, 2 ay önce tek celsede boşandı. Suyabatmaz, boşanmadan kısa süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç ile görüntülendi. Bir etkinliğe katılan Esmersoy, eski eşinin aşk kaçamağını öğrenince şaşkınlığa uğradı.

BERRAK VE BERK BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Berk Suyabatmaz, önceki akşam Bomonti'de başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç ile kahve içerken görüntülendi. Gazetecileri fark edince koşar adımlarla mekanın iç kısmına geçen ikili, kısa süre sonra mekandan ayrı ayrı çıktılar.

Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz

ESKİ EŞİNİN YENİ SEVGİLİSİNİ DUYUNCA ŞOKE OLDU

Bir davete katılan Burcu Esmersoy, muhabirlerin özel hayatıyla ilgili sorular soracağını öğrenince ellerini ovuşturmaya başladı. Esmersoy, 2 ay önce boşandığı eşi Berk Suyabatmaz'ın oyuncu Berrak Tüzünataç'la birlikte olduğunu duyunca ne yapacağını bilemedi. Tüzünataç ve Suyabatmaz'ın ilişkilerinin onlar evliyken başlamadığını söyleyen Esmersoy, "İki bekar insan. Eğer ilişkileri varsa da beni hiç ilgilendirmez" dedi.

APAR TOPAR AYRILDI

Her zaman samimi ve eğlenceli kişiliğiyle bilinen güzel sunucunun gergin halleri ise dikkatlerden kaçmadı. Morali bozulan sunucu, apar topar muhabirlerin yanından ayrıldı.