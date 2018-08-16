2 Ay Önce Ayrılan Büşra Develi ve Burak Deniz Barıştı
Ünlü oyuncu çift Büşra Develi ve Burak Deniz'in ayrılığı iki ay sürdü Çift, gittikleri tiyatroda görüntülendi.
Büşra Develi ile Burak Deniz'in ayrılığı iki ay sürdü. Haziran'da Burak Deniz'in rol aldığı dizinin sezon finalinde düzenlenen partide girdiği kıskançlık krizinden sonra Develi ilişkiyi sona erdirmişti. Büşra Develi ile Burak Deniz, iki ay süren ayrılığın ardından barıştı.
BARIŞTIKTAN SONRA TATİLE GİTTİLER
Büşra Develi ile Burak Deniz, barışarak Marmaris tatiline çıktı. Tatilleri sırasında yaz turnesine çıkan Erdal Beşikçioğlu'nun 'Bir Delinin Hatıra Defteri'ni izlemeye giden Büşra Develi ile Burak Deniz'in bir hayli keyifli oldukları görüldü. Ayrılıklarına neden olan kıskançlık sorununu çözen Develi ile Deniz, aşklarında yeni bir sayfa açtı.
ARKADAŞLARININ BARIŞMA ÇAĞRISINI GERİ ÇEVİRMİŞLERDİ
Ayrıldıktan bir süre sonra arkadaşları Büşra Develi ile Burak Deniz'i barıştırmak istemişti. Cihangir'de bir kafede biraraya getirilen Develi ile Deniz arkadaşlarının saatlerce dil dökmesine rağmen barışmamıştı.
Büşra Develi ile Burak Deniz, 'Bir Delinin Hatıra Defteri'nde Erdal Beşikçioğlu'nun sahnedeki performansına hayran kaldı.
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Burak bu kız için kendini çok yıprattı. Büşra Burak''ın sevgisini haketmiyor bence. Oysa Burak''ın ne hayalleri vardı bu ilişkinin başlarında, ayakları yerden kesilmişti mutluluktan. Yaşam sevinci gözlerinden okunuyordu. Böylesi güzel bir ilişkinin bu noktaya gelmesinde Büşra''nın sorumsuz tavırları oldukça etkendi.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırNEYİN KAFASINI YAŞION OĞLUM SEN: rahat ol boş verrYayından Kaldır
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BARIŞMAK GÜZEL DE. KAVGAYA SEBEP OLAN ARIZAYI YOK ETMEDİĞİNİZ TAKTİRDE, BUNUN ADI BARIŞMAK DEĞİL, ''TENSEL ÖZLEMDEN'' ÖTEYE GEÇMEZ.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Bu kadın müthiş çekici geliyor banaCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMAYIN. ŞUANDA GÜNDEMDE DOLAR VAR.Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır