2 Ay Önce Ayrılan Büşra Develi ve Burak Deniz Barıştı

Büşra Develi ile Burak Deniz'in ayrılığı iki ay sürdü. Haziran'da Burak Deniz'in rol aldığı dizinin sezon finalinde düzenlenen partide girdiği kıskançlık krizinden sonra Develi ilişkiyi sona erdirmişti. Büşra Develi ile Burak Deniz, iki ay süren ayrılığın ardından barıştı.

BARIŞTIKTAN SONRA TATİLE GİTTİLER

Büşra Develi ile Burak Deniz, barışarak Marmaris tatiline çıktı. Tatilleri sırasında yaz turnesine çıkan Erdal Beşikçioğlu'nun 'Bir Delinin Hatıra Defteri'ni izlemeye giden Büşra Develi ile Burak Deniz'in bir hayli keyifli oldukları görüldü. Ayrılıklarına neden olan kıskançlık sorununu çözen Develi ile Deniz, aşklarında yeni bir sayfa açtı.

ARKADAŞLARININ BARIŞMA ÇAĞRISINI GERİ ÇEVİRMİŞLERDİ

Ayrıldıktan bir süre sonra arkadaşları Büşra Develi ile Burak Deniz'i barıştırmak istemişti. Cihangir'de bir kafede biraraya getirilen Develi ile Deniz arkadaşlarının saatlerce dil dökmesine rağmen barışmamıştı.

Büşra Develi ile Burak Deniz, 'Bir Delinin Hatıra Defteri'nde Erdal Beşikçioğlu'nun sahnedeki performansına hayran kaldı.