2. Atatürk kupası, 20 Ağustos'ta…
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2. Atatürk kupası, 20 Ağustos'ta…

2. Atatürk kupası, 20 Ağustos'ta…
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde; Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği, 2. Atatürk Kupası, 20 Ağustos Cuma günü başlayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde; Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği, 2. Atatürk Kupası, 20 Ağustos Cuma günü başlayacak.

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) temsilcisi Cemal Erhanoğlu'nun organize ettiği "2'nci Atatürk Kupası" toplantısı Ayvalık Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirildi. Toplantıya, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ADD Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç ve ASKF temsilcisi Cemal Erhanoğlu katıldı.

Pandemi nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen 2'nci Atatürk Kupası'na Ayvalık'taki spor kulüpleriyle, futbol okullarının sporcuları katılacak ve karşılaşmalarda 2013-2014 doğumlu minik sporcular ter dökecek. Maçlar, Ayvalık Belediyesi Sarı Zeybek Spor Tesisleri'nde 20 Ağustos Cuma günü başlayacak. 30 Ağustos tarihinde ise kupa töreni gerçekleştirilecek. - BALIKESİR

2. Atatürk kupası, 20 Ağustos'ta…
2. Atatürk kupası, 20 Ağustos'ta…
2. Atatürk kupası, 20 Ağustos'ta…
2. Atatürk kupası, 20 Ağustos'ta…

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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