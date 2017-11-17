Atatürk Havalimanında Günde 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçiriliyor

Atatürk Halimanı gümrük görevlilerinin bir günde ele geçirdiği kaçak sigara sayısı beş bin paketi buluyor. Özellikle Özbekistan'dan getirilmeye çalışılan kaçak sigaralar gümrük görevlilerinin dikkati sayesinde yakalanıyor fakat yine de kaçakçılar getirmekten vazgeçmiyor. Ayrıca kaçakçılar her yolu denerken kaçakçılık ilginç boyutlara ulaştı.

POLİSLER HAYRETE DÜŞTÜ

Yurda kaçak sigara sokmak isteyen yerli ve yabancı yolcular her yolu denerken sigara kaçakçılığı ilginç boyutlara ulaştı. Daha sonra çantalarda yapılan aramalarda bulunan Kara Lastik, cips, termos, patates kızartması ve su bidonlarını açan gümrük ekipleri, aynı şoku bir daha yaşadı. Ekiplerin kontrol ettiği bütün malzemelerin içinden sigara çıktı. Lastiklerin içine sıkıştırılarak sarılan ve patates kızartmasının altına yerleştirilen piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 5 bin paket kaçak sigaralara el konularak yolcular hakkında işlem yapıldı.

KAÇAKÇILARIN İLGİNÇ OLAYLARI

Sigaraların saklandığı yerlerin tuhaflığı da polisleri görevlilerini hayrete düşürürken kimi zamanda güldürdü. Sigara paketlerini x-ray cihazlarında görülmesin diye folyoyla paketleri kaplayan kaçakçılar folyoyayla sarılı olsa dahi paketlerin cihazlarda göründüğünün farkında bile değiller. Bir başka kaçak sigara getiren yolcu ise Anadolu'da kara lastik diye bilinen lastik ayakkabıların içine sigara paketlerini zulalamıştı. Bir başkası ise plastik bidona sigaraları saklamaya çalışmıştı. Bütün bu yöntemlere rağmen yine de kaçakçılar yakalanmaktan kurtulamıyorlar