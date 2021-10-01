SAMSUN (İHA) - '2. Atakum Kitap Günleri' başladı

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci :

"Atakum'da vatandaşlarımız kitaba doyacak"

SAMSUN - Samsun'da Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Atakum Kitap Günleri" büyük bir coşkuyla başladı.

"2. Atakum Kitap Günleri" kapılarını kitapseverlere açtı. Etkinliğin açılışı Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. 40 yayıncı, 100 marka, 50 yazar ve binlerce eseri kitapseverlerle buluşturacak Kitap Günleri, 1-10 Ekim tarihleri ve 10.00-21.00 saatleri arasında Atakum Kent Meydanı'nda ziyarete açık olacak.

"Atakum dünya kenti olma yolunda ilerliyor"

Atakum'un dünya kenti olma yolunda ilerlediğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Atakum Kitap Günleri'nin ilkini 2019 yılının Aralık ayında açmıştık. Yayıncılar o zaman bu ölçekteki fuarlarla kıyasladıklarından en çok ziyaretçinin Atakum'da olduğunu ve en çok kitabın da yine Atakum'da satıldığını söylemişlerdi. 2020'de etkinliğe pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştık. Bu yıl ikincisini düzenledik. Atakum Kitap Günleri etkinliğini devam ettireceğiz. Etkinliğimiz bundan sonraki yıllarda böyle çadırlarda değil, çok güzel mekanlarda olacak. İçerisinde sanat, kültür evleri de olacak. Fuarın dışında başka sanatsal etkinlikler, edebi etkinlikler ve imza günleri de olacak. Atakum; kültür ve sanat kenti, üniversite kenti. Atakum sınırları içerisinde 40 bin üniversite öğrencisi var. Bunun 7 binini de yabancı uyruklu öğrenciler oluşturuyor. Atakum ve Samsun bir dünya kenti olma yolunda ilerliyor. Biz de onun gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Kitap günleri de bunlardan bir tanesi" dedi.

"Vatandaşlarımız kitaba doyacak"

Atakumlu vatandaşların kitaba doyacağını dile getiren Başkan Cemil Deveci, "Kitap Günleri'ne 50'nin üzerinde yazarımız gelecek. 40 yayınevimiz var. 100'den fazla marka var. Binlerce kitabımızla birlikte Atakum'da vatandaşlarımız kitaba doyacak. Atakum, Karadeniz'in en eğitimli insanlarının yaşadığı bir kent. Kitap fuarı için birçok ilçeden ve çevre illerden gelenler oldu. Kitap günü etkinliğimiz yoğun ilgi görüyor. Her gelen en az bir kitap alıyor. Dolayısıyla kitap satışı da çok oluyor. Buna paralel olarak da kitap yazarları ve yayıncılar da bundan çok memnun oluyorlar. Biz de bu durumdan çok memnun oluyoruz çünkü Atakum ve Türkiye kitap okumuş oluyor" diye konuştu.

"Aradığımız birçok kitabı burada buldum"

Etkinliği değerlendiren ziyaretçilerden İlknur İşçi, "Atakum Belediyesi'nin gençlere böyle bir imkan sağlaması bizim çok hoşumuza gidiyor. Bir yıllık aranın ardından tekrar yapılması bizleri memnun etti. Atakum halkı olarak yapılan hizmetlerden memnunuz. Kitap okuyarak zenginleşiyoruz. Aradığım birçok kitabı burada bulduk. İçerik olarak da oldukça dolu bir etkinlik olmuş" şeklinde konuştu.

"Böyle bir etkinliğin ilçemde yapıldığı için çok mutluyum"

Önemli etkinliğin Atakum'da yapılmasından mutlu olduğunu belirten Alp Önal, şunları söyledi:

"Bu kadar kapsamlı bir etkinliğin Atakum'da yapıldığı için çok mutluyum. Şehrimde bu tür etkinlikleri daha fazla görmek istiyorum. Daha önceden yapıldığı zaman gelmiştik. Bu tür etkinliklere sık sık gelemeye çalışıyoruz. Aradığım birçok kitabı da burada buldum. Yayın evlerinin tamamına yakını da burada stant açmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Yazarlarla söyleşiler

2. Atakum Kitap Günleri kapsamında düzenlenecek söyleşi programına 2 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Yazar Irmak Zileli, 16.30'da Yazar Sinan Yağmur, 18.00'de Yazar Bekir Öztürk ve Tiyatrocu Haldun Açıksözlü; 3 Ekim Pazar günü saat 13.00'te Yazar Zeynep Aliye, saat 15.00'te Yazar Süreyya Köle ve Yazar Zeynep Aliye, 18.00'de Araştırmacı-yazar İsmail Tokalak; 6 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'de Yazar Kadir Akın; 7 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te Şair Bircan Çelik, 17.00'de Şair-yazar Serkan Türk; 8 Ekim Cuma günü saat 18.00'de Avukat-Mimar Cemalettin Küçük; 9 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te Tarihçi-Yazar Sinan Meydan,14.00'te Yazar Aziz Avcı, 15.30'da Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ertuğrul Taş, 17.00'de İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç, 19.00'da Araştırmacı-Yazar Meriç Gök ve Yazar Ebru Çaloğlu; 10 Ekim Pazar günü saat 12.00'de Yazar Ebru Çaloğlu, 15.30'da Yazar Dr. Mustafa Çağlar, 17.00'de Şair Atilla Küçükala, 18.00'de İlahiyatçı- Yazar İhsan Eliaçık konuk olacak.

Edebiyatçıları kitapseverlerle buluşturacak etkinlik kapsamında 1 Ekim Cuma günü Suat Duman, Hanife Uzun; 2 Ekim Cumartesi günü Irmak Zileli, Sinan Yağmur, Volkan Konya, Suat Duman; 3 Ekim Pazar günü Dilek Şalcı, Bengü Alkan, Hanife Uzun; 6 Ekim Çarşamba günü Hanife Uzun, Ebru Çakır; 7 Ekim Perşembe günü Serkan Türk, Semrin Şahin, Bircan Çelik Gevrekçi, 8 Ekim Cuma günü Bengü Alkan, Recep Şen, Ahmet Kafkas; 9 Ekim Cumartesi günü Faruk Duman, Ertuğrul Taş, Melahat Kanoğlu, Sinan Meydan, Cemil Kılıç; 10 Ekim Pazar günü Mustafa Çağlar, Faruk Duman, Ahmet Kafkas, Fatih Kazım Kuruçaylı, Cemil Kılıç etkinlik alanında imza günü düzenleyecek.

Kitap günlerinde ayrıca Barış Yarkadaş, İhsan Eliaçık, Sinan Meydan, Cemil Kılıç, Haldun Açıksözlü, Sinan Yağmur, Mehmet Okuyan, Irmak Zileli, Volkan Konya, Zeynep Aliye, Ahmet Kafkas, Recep Şen, Semrin Şahin, Meryem Nart, Gamze Aydeniz, Süreyya Köle, Atilla Küçükala, Bircan Çelik (Gevrekçi), Kadın Akın, Cemalettin Küçük, Serkan Türk, Aziz Avcı, Samsun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ertuğrul Taş, Meriç Gök, Ebru Çaloğlu, Dr. Mustafa Çağlar, Behruz Dijurian, A.Dilara Keskin, Elif Çırak, Burak Güler, Menşure Atmaca, Ertuğrul Taş, Dilek Şalcı, Melahat Kanoğlu, Bengül Alkan, Bilsen Şahin, Serkan Emir, Ömer Keskin, Asena Özbağ, Demet Türkmen, Ünal Kar, Melek Koç, Eylem Karabulut, Dr. İsmail Bozkurt, Fevzi Aslan, Yunus Yılmaz, Ebru Çakır, Suat Duman, Mustafa Çağlar, Hanife Uzun, Fatih Kazım Kuruçaylı, Yavuz Yılmaz, Ersin Yeni, Köksal Aydın, Erkan Karasoy, Binali Gül, Gülseren Akdaş, Ali Eryılmaz, Fatma Hatun Esen, Taner Metin, Betül Fırat, Dr. Deniz Taşkın, Prof. Dr. Ebubekir Altıntaş, İdris Anarat, Zeynep Batımor gibi deneyimli yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek.