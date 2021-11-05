Son dakika haber: 2 askeri şehit eden terörist yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: 2 askeri şehit eden terörist yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: 2 askeri şehit eden terörist yakalandı

Son dakika haberi... Hatay Valiliği, 2003 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde Jandarma Er Serkan Sağır ve Jandarma Er Emin Urhan'ın şehit edilmesi olayının faili olan teröristin yakalandığını açıkladı.

HATAY (İHA) - Hatay Valiliği, 2003 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde Jandarma Er Serkan Sağır ve Jandarma Er Emin Urhan'ın şehit edilmesi olayının faili olan teröristin yakalandığını açıkladı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Kasım 2021 günü saat 11.00 sıralarında Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslar ile ilgili yapılan çalışma sonucunda basit yaralama suçundan yakalaması olan yabancı uyruklu H.M. isimli şahsın Kırıkhan ilçesindeki ikametinde yakalandığını açıkladı. Açıklamada, "Yapılan araştırmalar sonucunda H.M.'nin, 2003 yılında Mazgirt ilçesi Göltepe Mahallesi kırsalında jandarma timlerine saldırı düzenlediği, saldırıda Jandarma Er Serkan Sağır ve Jandarma Er Emin Urhan'ı şehit ettiği itirafında bulunmuş, 2009 yılında Irak'ın Hakurk bölgesinde bir çocuğu öldürdüğünü, ayrıca başka bir olayda öldürülen bir çocuğun cenazesini de Tunceli kırsalına gömdüğünü itiraf etmiştir. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M. tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyon ile birlikte ülkemiz, terör unsurlarıyla mücadelede azim ve kararlılığını bir kez daha göstermiş, şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır" denildi.

(Adem Karagöz - İsmet Biçen/İHA)

Son dakika haber: 2 askeri şehit eden terörist yakalandı

Son dakika haber: 2 askeri şehit eden terörist yakalandı

Son dakika haber: 2 askeri şehit eden terörist yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | İzmir'de kahvehane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberleri | İzmir'de kahvehane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

 Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title