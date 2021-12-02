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2 Aralık Perşembe Spor Gündemi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
2 Aralık Perşembe Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR13: 00 GZT Giresunspor - Ankara Demirspor 13: 00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Arnavutköy Belediye 14: 00 Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon 15: 00 MKE Ankaragücü - Nazilli Belediyespor 15: 00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Akhisarspor 17: 00 Göztepe - Kahta 02 Spor 19:...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR

13: 00 GZT Giresunspor - Ankara Demirspor

13: 00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Arnavutköy Belediye

14: 00 Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon

15: 00 MKE Ankaragücü - Nazilli Belediyespor

15: 00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Akhisarspor

17: 00 Göztepe - Kahta 02 Spor

19: 00 İttifak Holding Konyaspor - Van Spor FK

21: 00 Gaziantep FK - Sakaryaspor

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip Çaykur Rizespor maçının hazırlıklara devam edecek.

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılı ekip Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZONSPOR

Yeniden başkan adaylığını açıklayan Ahmet Ağaoğlu, yönetim listesini Divan Kurulu'na sundu.

Ağaoğlu'nun yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

ASİL: Ahmet Ali Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı

YEDEK: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekci, İbrahim Aydın

PFDK VE TAHKİM

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

HENTBOL

11.00 A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni teknik kadrosu açıklanacak.

BASKETBOL

Euroleague -

20: 00 CSKA Moscow - Panathinaikos

20: 45 Fenerbahçe Beko - AS Monaco

21: 00 Zalgiris Kaunas - Bitci Baskonia

21: 30 Bayern München - Asvel Lyon-Villeurbanne

22: 45 Real Madrid - Maccabi FOX Tel Aviv

-Euroleague Kadınlar -

19: 30 Elitzur Ramla - Bellona Kayseri Basketbol

20: 00 Sopron Basket - Basket Landes

20: 00 Prometey - Elazığ İl Özel İdare

20: 00 Gorzow Wielkopolski - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

20: 00 Horizont Minsk - Lublin

20: 00 DVTK Miskolc - OGM Ormanspor

21: 00 Panathinakos - Hatayspor


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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