2 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

02.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:34

İstikbal Mobilya Kayserispor

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde İstanbulspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

GALATASARAY

Tuzlaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

TFF 1'İNCİ LİG19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Hatayspor

FIVB DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASIVakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA'nın yer aldığı FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bu sabaha karşı Çin'de başlayacak. Eczacıbaşı VitrA TSİ 05.00'te Imoco Volley Conegliano ile karşılaşacak. VakıfBank ise yarın TSİ 09.00'da Dentil Praia Clube ile oynayacak.VOLEYBOLEfeler Ligi19.00 Arkas Spor - Ziraat Bankası

19.30 Türk Hava Yolları (THY) Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 16 turu maçları öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ

20.00 Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta

Kaynak: DHA