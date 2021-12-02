2 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme potasına kimler gitti? 1 Aralık Masterchef'te neler yaşandı?

Masterchef yarışmasında, 126. bölüm yine heyecanlı geçti. Kırmızı ve mavi takım Akdeniz yöresine ait yemekleri yaptılar. Bireysel dokunulmazlık oyununda Mert, Safanur, Dilara, Eren ve Görkem yarıştı. Peki, 1 Aralık eleme potasına kim gitti? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?1 Aralık MasterChef'te neler yaşandı? detaylar haberimizde.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

2 Aralık Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi Takım oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ve ikinci takım oyunu ile ekrana gelen MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim ve eleme potasına giden adaylar da belli oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda Mert, Safanur, Dilara, Eren ve Görkem yarıştı. Bireysel dokunulmazlık oyununu Dilara kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk iki takım oyununda eleme adayları: Tahsin, Burcu, Araz, Hasan oldu.Dilara son olarak Görkem'i potaya gönderdi.

2 ARALIK MASTERCHEF'TE HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

İki takım bu hafta son kez takım olarak oyuna çıktı. Alanya'da düzenlenen yarışta yöresel lezzetler çıkarıldı:

1- Gülüklü çorbası

2- Balık mançuru

3- Bakla pilavı

4- Dikenli kabak taratoru

5- Öksüz helvası

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