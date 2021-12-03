2 Aralık gelinim mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta Gelinim Mutfakta çeyrek altın, bilezik kazanan kim oldu? (Kura sonucu ne?)

2 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta yarışması bu sene Lerzan Mutlu ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurmasının ardından sunan isim Ezgi Sertel oldu. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

2 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Çeyrek Altını kazananı açıklayan Turgay Başyayla kazanan ismin Dilek olduğunu duyurdu. oldu.

2 ARALIK BİLEZİKLERİ KAZANAN KİMOLDU?

10 Bin TL 5 altın bileziğin sahibi olan gelin Aslıhan oldu?

KİM ELENDİ?

PUAN SIRALAMASI:

1. Aslıhan

2. Yeşim

3.Miyase

4. Dilek

Bu hafta elenen isim Dilek oldu

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayınlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanmaktadır.

5 gün boyunca her gün farklı yemekler yapılır ve süreler verilir kayınvalidelerde gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir. Günün en yüksek puanını alan gelin 1 çeyrek altın alır. Yarışmada haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 5 altın bilezik verilir. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan elenir.

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