2 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

2 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta yarışması bu sene Lerzan Mutlu ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurmasının ardından sunan isim Ezgi Sertel oldu. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

2 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Miyase:

Aslıhan:

Yeşim:

Dilek:

2 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Demet Hanımın, Aslıhan için yaptığı iğne oyası ortalığı karıştırıyor!

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

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