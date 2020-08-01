2 aracın çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı 2 aracın çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

2 aracın çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı

ZONGULDAK - Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken trafikte uzun kuyruklara oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak Ankara karayolu Mevlana çeşmesi mevkinde meydana geldi. İddiaya göre Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine giden 71 AD 497 plakalı araç sürücü emniyet şeridinde ana yola çıkarken arkadan gelen 34 ABB 519 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye, polisi jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada hafif olan yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası trafikte uzun kuyruklar meydana geldi. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından trafik güvenli şekilde açıldı.

Kaynak: İHA