İki aracın çarpıştığı feci kazada 3 kişi yaralandı

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İki aracın çarpıştığı feci kazada 3 kişi yaralandı Gaziantep'te 2 araç çarpıştı.

İki aracın çarpıştığı feci kazada 3 kişi yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şehitkamil İlçesinde meydana geldi. Citroen marka 27 ACA 725 plakalı araç ile Renault marka 07 VDD 90 plakalı araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle 3 kişi yaralandı. Kazayı gören Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kazazedelere ilk müdahaleyi yaparak acil sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yaralılar tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı