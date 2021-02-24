"Menzili artırılmış 2 ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi"
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"Menzili artırılmış 2 ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi"

24.02.2021 11:20 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:18

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen menzili artırılmış 2 ANKA silahlı insansız hava aracının (SİHA) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini belirterek, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini artırıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen menzili artırılmış 2 ANKA silahlı insansız hava aracının (SİHA) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini belirterek, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini artırıyoruz." ifadesini kullandı.

SSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TUSAŞ tarafından üretilen menzili artırılmış 2 ANKA SİHA'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği bildirildi.

"İstiklal ve istikbalimiz için" etiketinin yer aldığı paylaşımda, söz konusu ANKA'ların "Mavi Vatan" savunmasındaki görevini artırarak sürdüreceği vurgulanarak, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini artırıyoruz." ifadesine yer verildi.

'Menzili artırılmış 2 ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi'
'Menzili artırılmış 2 ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi'
'Menzili artırılmış 2 ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi'
'Menzili artırılmış 2 ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi'
'Menzili artırılmış 2 ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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