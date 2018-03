Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şirketlere dijitalleşme alanında yardımcı olduklarını belirterek, "Gelecek farkını dijitalleşmeyle ortaya koyabilenlerin olacak." dedi.

Vodafone Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), ICT Medya ve Harput Ajans iş birliğiyle Mavera Salonu'nda düzenlenen "2. Anadolu Bilişim Buluşmaları" programı kapsamındaki "İş Dünyasında Sayısallaşma ve Çözümlemeler" oturumuna katıldı.

Şahin, dijital bağlantılı yeni dünya düzeninde, veriye her yerden gerçek zamanlı ve güvenli olarak erişebilmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek hemen her sektörde rekabetin biçiminin dijitalleşme ölçüsünde yeniden şekillendiğini belirtti.

Vodafone olarak Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonları doğrultusunda, ülkedeki tüm işletmelerin dijitalleşmenin neresinde olduğunu "Yarına Hazırım Platformu" üzerinden dijitalleşme endekslerini hesaplayarak yakından takip ettiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Endeks, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin dijital karne notunun 61 olduğunu ortaya koydu. Dördüncü endüstri devrimini gerçekleştirmek için ülkece notumuzu 90-100'lere çıkarmamız gerekiyor. Dijitalleşme sürecindeki şirketlerin yaşadığı temel zorlukların ise hızlı karar alma süreçleri, regülasyonlar, şirket kültürü ve finansal kaynak tahsisi alanlarında olduğunu gözlemliyoruz. İş liderlerinin alması gereken ilk aksiyon ise hangi aşamada olduklarını tespit ederek, dijitalleşme stratejilerini oluşturmaları. Vodafone olarak biz de bu yol haritasını izleyerek, teknolojik gelişmelere paralel olarak olası ihtiyaçları saptıyor ve şirketlerin dijitalleşmesine katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz. İşletmelerin dijital iş ortağı olarak sunduğumuz teknoloji çözümleriyle maliyetleri azaltmaya, verimlilikleri artırmaya ve başka iş hedeflerine odaklanmalarını sağlamaya devam edeceğiz. Gelecek farkını dijitalleşmeyle ortaya koyabilenlerin olacak. Gelecek iş yapış biçimlerini hızla dönüştürebilen, uzmanlık alanlarını ve bakış açılarını hızla bu değişime entegre edebilenlerin olacak."