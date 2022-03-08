2 altın madalya ile dünya şampiyonu oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 altın madalya ile dünya şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
2 altın madalya ile dünya şampiyonu oldu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü mezunu Aslı Delibal, ülkemizde düzenlenen Ashihara Karate Dünya Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü mezunu Aslı Delibal, ülkemizde düzenlenen Ashihara Karate Dünya Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Türkiye'de İlk defa yapılan Ashihara Karate Dünya Şampiyonası, Antalya'da birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Şampiyonada milli takım adına kata ve kumite olarak iki farklı kategoride yarışan Aslı Delibal, iki altın madalya ile dünya şampiyonu olarak büyük bir başarının sahibi oldu.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Zorlu mücadeleler sonucunda rakiplerini geride bırakarak başarıya koşan mezun öğrencimiz Aslı Delibal'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Bilimleri Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Dünya Şampiyonası, Altın Madalya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title