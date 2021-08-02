2 Ağustos Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

2 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 2 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kes

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 2 Ağustos Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos Pazartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 5231316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ALPARSLAN TÜRKEŞ, ALPERTUNGA, BİLNUR, CAHİT SITKI TARANCI, GURUR, MEVLANA, PAZARYOLU, ÇÖL sk bölgelerinde 02/08/2021 09:00:00 - 02/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 5096316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, AKÇAM, AMBER, AYDEMİR, BAYSAL, DEMİRKAYA, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİOSMANPAŞA, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, LOZAN, MUZAFFER, NECİP FAZIL, SARIÇAM, TERMAL, UFUKHAN, YILDIRIM BEYAZIT, YİĞİTLER, ÖZEL, ÖZENİR, ŞEFAAT, ŞERİF, ŞULE sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AYŞIL, BENGİSU, BİLLUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FARUK, FATİH, FECİR, GAZİOSMANPAŞA, GÜNEYSU, MABEYN, NECİP FAZIL, POLAT, SELVİLİ, SEMİH, SERHATTER, SULTAN MURAT, SÜHA, YAKACIK sk/ MAVİGÖL mah DELFİN sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HAN sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah KAVAKLIDERE sk bölgelerinde 02/08/2021 12:00:00 - 02/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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