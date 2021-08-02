2 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2 Ağustos Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31556 sayılı Resmi Gazete
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2 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2 Ağustos Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31556 sayılı Resmi Gazete

2 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2 Ağustos Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31556 sayılı Resmi Gazete
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2 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 2 Ağustos Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

2 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 2 Ağustos Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gaziantep Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Haliç Üniversitesi İstanbul Haliç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Haliç Üniversitesi Şiddet ve Travma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Stratejik Bölge Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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2 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2 Ağustos Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31556 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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