2 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2 Ağustos Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31556 sayılı Resmi Gazete

2 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 2 Ağustos Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.