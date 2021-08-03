2 Ağustos 2021 Haberleri
2 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi
- Ünlü sanatçı Nilüfer de 'Help Turkey' paylaşımlarına tepki gösterdi
- Vahşice katledilen Azra'nın kavga ettiği söylenen ablası konuştu: Kavga etmedik, tecavüz bulgusu yok
- Çaresiz yaşlı adamın ormana son bakışı yürek dağladı! Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı
- Neymar son haliyle futbolseverleri şaşırttı! Tatilde kilo alan yıldız futbolcu objektiflere yakalandı
- Gözü dönen baba 2 çocuğunu rehin aldı, pencereden rastgele kurşun yağdırdı
- Haberciler yürekleri ağza getirdi! TRT ekibi Marmaris'te haber için canını tehlikeye attı
- '23 kardeşim var, bir tek beni sığdıramadılar' diyen genç kız, kendini üst geçitten attı
- Havuza atlayıp başını beton zemine çarpan genç, hayatını kaybetti
- Fenerbahçe'de büyük temizlik başlıyor! Vitor Pereira, 11 futbolcuya kapıyı gösterdi
- Komutandan provokasyonlara karşı alkışlanacak hareket! Nöbet tutan gençleri tek tek uyardı
- Yangın bölgesindeki 5 ilde prim borçlarına erteleme
- 'Büyü kavgası' cinayetle sonuçlandı! Kapısına dayandığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
- Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum
- Azra'nın ardından sunucu Elif Yılmaz'dan çok konuşulacak itiraf: Kiraladığım evdeki ilk gece arkamı döner dönmez tacize uğradım
- Gigi Becali'den olay Morutan yorumu: Onun için 3 milyon euro bile ödemem
- Avrupa Birliği delegasyonundan Demet Akalın'ın sorusuna yanıt: Uçaklar yarın öğlen Türkiye'de olacak
- İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
- Kavaklıdere yangınında köyler tahliye edilmeye başlandı
- Vahşice katledilen Azra'nın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı! Sanki olacakları görmüş
- Marmaris'te hayvanlarını terk etmek istemeyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşattı
- Galatasaray'da hedef Al-Ahly forması giyen Aliou Dieng! Aslan'ın ilk teklifi 5.5 milyon dolar değerinde
- Yunanistan, AB'nin Türkiye için istediği yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi
- Ankara Nallıhan Kuş Cenneti'nden alevler yükseliyor! Büyüyen yangına karşı hummalı müdahale
- Van'da felaket bitmiyor! 20 yaşındaki gencin ardından 15 yaşındaki çocuk da yıldırım çarpmasıyla öldü
- Atalanta ve Tottenham, Merih Demiral için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanıyor
- Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Özeren'den skandal sözler: 'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler
- Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
- Enkaz altında kalan keçi, Manavgat'taki yangının 6'ncı gününde kurtarıldı
- Şenol Güneş'in futbola gelmesini en çok istediği yenilik 'Yeşil kart'! İtiraz eden futbolcu kenara alınacak
- Antalya'da 3 turistin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı
- Yangınlara teslim olan Çökertme Koyu'nun son hali yürekleri burktu
- Olympiakos, Henry Onyekuru'yu renklerine bağladı
- Emniyet'ten vatandaşın ihtiyacına jet hızıyla cevap! 5 bin kişi kapasiteli mutfak tırı kuruldu
- Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi
- Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı
- Son Dakika: Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren katil zanlısı tutuklandı
- Arıza yapan ticari taksi Taksim Meydanı'nı dumana boğdu
- Christophe Galtier, Burak Yılmaz'a Nice forması giydirmek istiyor
- Son Dakika: Tahliye edilen Gündoğmuş ilçe merkezine yaklaşan yangın kontrol altına alındı