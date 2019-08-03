2 Ağustos 2019 Haberleri
2 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.
- Son dakika! S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıklayıp tehdit etti: Not düşürebiliriz
- Suudi Arabistan'da günlerdir bekletilen Türk tırlarının geçişine izin verildi
- Beşiktaş, Udinese takımına 2-0 mağlup oldu
- PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
- Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yangın çıktı!
- Soylu, AYM'nin 'akademisyenler' kararınını değerlendirdi
- Demokratik Sol Parti belediye başkan adayı siyaseti bırakıp çobanlığa başladı!
- Fenerbahçe, Deniz Türüç ile anlaşmaya vardı
- Vicdansız baba! Hasta çocuğu için toplanan 1 milyon TL'yi kadınlarla yedi
- Kubilay Aka'nın ihanetine uğrayan Miray Daner harekete geçti
- Kuyumcuda 10 milyon TL değerindeki mücevheri sahtesiyle değiştiren kadın kayıplara karıştı
- Amazon'a kızan Trump'tan Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesine fren
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'kurban' uyarısı
- Emine Erdoğan'dan 'Salda Gölü' paylaşımı
- Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a yapılan 'torpil' suçlamasında SGK kayıtları ortaya çıktı
- 12 yaşındaki kız çocuğu üvey dedesi tarafından istismara uğradı
- Medipol Başakşehir-Olympiakos maçlarının saatleri açıklandı
- Hakkari Valiliğinden açıklama: Güvenpark saldırısının şüphelisi yakalandı!
- Şirince için mermer ocağı projesine onay: Binlerce zeytin ağacı kesilecek!
- THY, River Plate'in forma sponsoru oldu
- Çocuğunun gözleri önünde öğrencisiyle ilişkiye girdi!
- Yarışmacının sözleri Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu!
- Nesrin Cavadzade, yatak pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı!
- MSB'den güvenli bölge açıklaması: ABD heyeti Türkiye'ye geliyor
- İlahiyatçı yazar Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu
- Ziraat Katılım finansman oranlarını indirdi
- Bakan Soylu: 92 bin Suriyeli'ye vatandaşlık verildi
- Aşk yaşadıkları söylenen Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek'in birlikte çekilen fotoğrafı ortaya çıktı
- Falcao için heyecanlandıran açıklama! Yıldız ismi takibe aldı
- beIN Sports, TFF ve kulüpler anlaştı! Yayın krizi çözüldü
- Bakan Soylu, Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü sayısını açıkladı
- Balkona bağladığı adamın gözlerini kapatıp boğazını kesti
- Galatasaray'ın göndermek istediği Mitroglou'ya sürpriz talip!
- TikTok fenomeninden dikkat çeken açıklama: Başı açık insanlara kafir gözüyle bakardım
- Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
- FETÖ'den aranan Kaynak Holding'in kurucusu Kemal Başkaya yakalandı
- İYİ Parti'nin Bahçeli'ye verdiği videolu yanıta MHP'den tepki: Atılan tweet değil fettan bir kahkahadır
- Şoför, fenalaşan hamile yolcusunu dolu otobüsle hastaneye yetiştirdi
- Suriye: İdlib'de ateşkes açıklaması, Türk tarafına yapılmış bir çağrı
- Capital, Türkiye'nin en büyük 500 şirketini açıkladı
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