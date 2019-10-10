2. Adıyaman Tanıtım Günleri basın bilgilendirme toplantısı

10.10.2019 09:00

Adıyaman Dernekler Federasyonu (ADIFED), Adıyamanlılar Vakfı ve Adıyaman Valiliğinin organizatörlüğünde İstanbul Yenikapı'da bu yıl 2'incisi düzenlenecek olan Adıyaman Tanıtım Günleri için basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Adıyaman TPAO Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya ADIFED Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, Adıyamanlılar Vakfı Başkan Yardımcısı Hamza Taşan, Adıyaman merkez ve ilçelerde görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.



Toplantıda, İstanbul Yenikapı'da bu yıl 2'incisi düzenlenecek olan Adıyaman Tanıtım Günleri hakkında bilgi ve görüş alış verişi yapıldı.



Yapılacak olan tanıtım günlerinin amacının Adıyaman'ı tanıtmak olduğunu vurgulayan ADIFED Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, " İstanbul Yenikapı'da bu yıl 2'incisi düzenlenecek olan Adıyaman Tanıtım Günleri'nin amacımız Adıyaman'ımızı her yönü ile tanıtmaktır. Adıyaman, bölgesinde ve coğrafyasında ender şehirlerden kadim bir kenttir. Tarihi ve kültürel dokusuyla, kültür ve medeniyetiyle ve daha sayamayacağım birçok özelliği ile tam bir kültürel ve turistik bir kenttir. İlimizi tanıtmak adına yapılan organizasyonun önemi gerçekten çok büyük. Vali Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleştirdiğimiz hazırlık toplantısının ardından bilgilendirme ve istişare toplantılarının ikincisini ise şuanda basın mensupları ile gerçekleştiriyoruz. Ayrıca istişare toplantılarımız STK'larla devam edecek" dedi. Basın Bilgilendirme toplantısında konuşan Adıyamanlılar Vakfı Başkan Yardımcısı Hamza Taşan ise, yapılan organizasyondaki tek hedeflerinin Adıyaman'ı tanıtmak olduğunu belirterek, "Bizim buradaki tek gayemiz Adıyaman'ı hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmaktır. Aslında bakarsanız Adıyaman Tanıtım Günlerini düzenlemek, sadece İstanbul'daki vakıfların, derneklerin, federasyonların görevi olmamalıdır. Adıyaman kültürünü, turizmini Türkiye ve Dünya'ya tanıtmak için herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Geçen yıl bütün eksikliklerimizle rağmen, ilimizin tanıtımı için elimizden geleni yaptık. İstanbul'daki diğer illerin tanıtımı sıralamasında Adıyaman olarak ilk üçe girdik. Standlarımızı 600 bin katılımcı ziyaret etti. Tabii basın mensupları olmadan bu başarıyı elde edemezdik" diye konuştu



Basın mensuplarının tanıtım günlerinin organizasyonu ve içeriğine ilişkin görüş ve düşüncelerini aktarmasıyla toplantı sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA