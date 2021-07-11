2. Abdülhamid tarafından yaptırılan tarihi okul restore edilecek
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2. Abdülhamid tarafından yaptırılan tarihi okul restore edilecek

2. Abdülhamid tarafından yaptırılan tarihi okul restore edilecek
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde 1906'da inşaatı tamamlanan, 1922'de düşman işgalinden kurtarılan ve günümüzde de okul olarak kullanılan tarihi bina, restore edilecek.

Kırklareli'nde 1906'da inşaatı tamamlanan, 1922'de düşman işgalinden kurtarılan ve günümüzde de okul olarak kullanılan tarihi bina, restore edilecek.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı açıklamada, binanın tekrar eğitim öğretime hizmet verebilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Bina için ihtiyaç duyulan restitüsyon ve restorasyonu gerekli izin ve projelendirmelerin tamamlandığını belirten Bilgin, çalışmaların İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

Tarihi yapılara çok önem verdiklerini ifade eden Vali Bilgin, "İlimizin en eski ve en önemli tarihi yapılarından olan, uzun yıllar eğitime hizmet veren, ilimizdeki birçok insanda kıymetli hatıraları olan eski ilkokulu binasının restore edilmesi ile gelecek nesillere çok önemli bir eseri daha ulaştırılarak, geleceğimizi geçmişimizle buluşturacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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