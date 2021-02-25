2. Abdülhamid tarafından yaptırılan tarihi okul salgın döneminde "vefanın adresi" oldu

Kırklareli'nde 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan ve günümüzde okul olarak kullanılan tarihi bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları, karantinada bulunan 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıkları olanlara hizmet götüren "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllülerini ağırlıyor.

Kırklareli'nde 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan ve günümüzde okul olarak kullanılan tarihi bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları, karantinada bulunan 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıkları olanlara hizmet götüren "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllülerini ağırlıyor.

2. Abdülhamid'in 1904 yılında yapılması için talimat verdiği, çizimleri kurmay binbaşı Neşet Bey tarafından yapılan ve 1906 yılında Hamidiye Mektebi Kebiri İptidaiyesi olarak hizmete giren bina, kentin Yunan işgaline uğradığı dönemde sıkı yönetim komutanları tarafından kullanıldı.

Kurtuluş Savaşı ile düşman işgalinden kurtarılan tarihi yapı, Kocahıdır İlkokulu olarak günümüze kadar hizmet verdi.

Duvarları kagir, döşemeleri ve merdivenleri ahşap karkastan oluşan dikdörtgen yapılı bina, heybetli görünümüyle dikkati çekiyor. İki kollu merdivenle çıkılan binanın girişinde dört taş sütun üzerinde balkon bulunuyor.

Pencereleri basık kemerli söveden oluşan ve iki kanatlı ahşap oyma gösterişli bir kapısı bulunan binanın iç mekanındaki zemin ve tavan ahşaptan oluşuyor.

Tarihe tanıklık eden bina, bugünlerde "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllülerine ev sahipliği yaparak salgınla mücadelede önemli bir rol üstleniyor.

Grubun ana çalışma binası olarak hizmet veren tarihi yapıda grup üyeleri çağrıları alıp, ihtiyaç sahiplerine yardım için buradan hareket ediyorlar.

"Binanın tarihi misyonunu çalışanlar üzerinde de gördük"

Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörü Halil Yücel, AA muhabirine, yaklaşık 5 aydır tarihi binadan vatandaşlara hizmet ulaştırdıklarını söyledi.

Binanın tarihi yapısının tüm personeli etkilediğini belirten Yücel, "Binaların fiziki yapılarının insan üzerinde psikolojik etkileri vardır. Buranın tarihi misyonunun etkilerini çalışanlar üzerinde de gördük." dedi.

Yücel, binanın bazı odalarının boya ve bakımlarını imece usulü yapıp hizmete hazır hale getirdiklerini anlattı.

Bazı günler geç saatlere kadar çalıştıklarını ifade eden Yücel, "Kurtuluş Savaşı yıllarında nasıl toplu bir mücadele yaşandıysa aynı örneği burada da yaşadık. Binamızda bizi büyüleyen bir şey oldu. Giriş kapısı bizi heyecanlandırdı. Giriş kapısının üzerinde eski bir dünya amblemi var, onu gördük. Geçmişin izlerini görüyoruz, bu da bizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Yücel, Abdülhamid tarafından okul olarak inşa ettirilen binanın, Yunan işgali zamanında sıkı yönetim komutanlarınca kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"1922 yılında düşman işgalinden kurtarılan binanın ismi belli bir süre Hamidiye Mektepleri olarak kullanıyor. Sonrasında Kocahıdır İlkokulu olarak hizmete devam ediyor. Kocahıdır özellikle Varna Zaferi'nde büyük kahramanlıkları olmuş yeniçeri beyidir. Kocahıdır İlkokulu günümüze kadar gelmiştir. Bu anlamda günümüzde çalışan tüm arkadaşlarımızı birer Kocahıdır olarak görebiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran