Osmanlı padişahlarının 34.sü Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 104. ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medyada pek çok paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların bir kısmında 2. Abdülhamid Han'a ait olduğu iddia edilen ''Hakkımı Helal Etmiyorum'' başlıklı ses kaydı da yer aldı. Kullanıcılar ses kaydında Abdülhamid'in duasının yer aldığını ve kendisi tarafından okunduğunu öne sürdü.

SES KAYDI 2. ABDÜLHAMİD'E AİT DEĞİL

İddiaya konu olan sesin 2. Abdülhamid'e ait olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor. 2. Abdülhamid'in duası sanılan metin aslında Necip Fazıl Kısakürek'in 1969 yılında yazdığı 3 perde ve 9 tablodan oluşan "Abdülhamid Han" isimli tiyatro eserinin (9.) son tablosundan alıntı. Videodaki ses de eserin radyo tiyatrosunun kaydına ait. Bu ses kaydına YouTube üzerinden de ulaşılabiliyor. Paylaşımda eseri seslendiren kişinin Sadettin Erbil olduğu da ifade ediliyor.

Doğruluk Kontrolü "2. Abdülhamid'in ''Hakkımı Helal Etmiyorum'' adlı bir ses kaydı olduğu iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Sosyal medyada 100 yıllık ses kaydı olarak gündeme getirilen ''Hakkımı Helal Etmiyorum'' adlı bir ses kaydının 2. Abdülhamid Han'a ait olduğu iddia edilmişti. İddiaya konu olan eserin Necip Fazıl Kısakürek tarafından yazıldığı, Sadettin Erbil tarafından da seslendirildiği anlaşıldı."

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