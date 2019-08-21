2 ABD askeri Afganistan'da öldü

2 ABD askeri Afganistan'da öldü

NATO, Afganistan'da görev yapan 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

21.08.2019 23:38
2 ABD askeri Afganistan'da öldü

NATO, Afganistan'da görev yapan 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.


Afganistan'da görev yapan NATO Karar Destek Komitesi, bölgede görevli 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. NATO tarafından yapılan açıklamada yaşamını kaybeden askerlerin isimlerinin, ölüm haberlerinin aileleri ile paylaşıldıktan sonra açıklanacağı belirtildi. Açıklamada askerlerin ölüm nedenlerine dair detaylı bilgi paylaşılmadı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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