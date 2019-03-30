2-8 Nisan'da Hokey Kadınlar Süper Ligi Gaziantep'te

Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 Açık Alan Kadınlar Süper Ligi birinci etabına ev sahipliği yapacak olan Gaziantep'te hazırlıklar tamamlandı. 2-8 Nisan tarihleri arasında Gaziantep'te yapımı tamamlanan hokey tesislerinde gerçekleştirilecek olan Süper Liginde 8 takım yarışacak.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Hokey saha ve salon hokey tesislerinin ve alt yapının tamamlanması Gaziantep'i uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak düzeye getirecektir" dedi.

Gaziantep'te yapımı yeni tamamlanan açık alan hokey sahasının hizmete girmesiyle birlikte hokey faaliyetlerinin Gaziantep'e kaydırılması dikkat çekiyor. Açık Alan Erkekler Süper Liginin ilk etabının Gaziantep'te yapılmasının ardından kadınlar süper ligi ilk etabı da Gaziantep'te yapılacak. Kentin spor tesislerinin spor turizmini olumlu etkileyeceğini ifade eden THF Başkanı Sadık Karakan, "Hokey sporu Türkiye genelinde hızla yayılan ve okul sporları dalında da en çok ilgi gören spor dalları arasında yerini aldı. Gaziantep'te yapımı tamamlanan hokey tesisiyle birlikte federasyon olarak birçok etkinliğimizi Gaziantep'e vermeye başladık. Yalnız sahanın tribün, ışıklandırma ve diğer teknik eksikliklerinin de acil olarak giderilmesi gerekiyor. Gaziantep bu anlamda tesisin tamamlanmasıyla birlikte ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak alt yapıyı kazanmış olacaktır. Erkekler Süper Liginin birinci etabı Gaziantep'te başarıyla tamamlandı 2-8 Nisan tarihleri arasında da kadınlar açık alan süper ligi Gaziantep'te yapılacaktır. 8 takımın yarıştığı kadınlar süper liginin ilk etabının da başarıyla tamamlanacağına inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA