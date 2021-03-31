2,8 milyon doz BionTech aşısı, Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi (1)
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2,8 milyon doz BionTech aşısı, Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi (1)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depoları Biontech aşısının muhafaza koşulları Aşı ve İlaç Lojistik Merkezinde saklama koşullarının hazırlanması Biontech aşısının saklama koşulları sağlanan bölüme konulması Saklama bölümünün sıcaklık değerinin kontrol edilmesi ANKARA - Türk bilim insanı Prof. Dr.

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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depoları

Biontech aşısının muhafaza koşulları

Aşı ve İlaç Lojistik Merkezinde saklama koşullarının hazırlanması

Biontech aşısının saklama koşulları sağlanan bölüme konulması

Saklama bölümünün sıcaklık değerinin kontrol edilmesi ANKARA - Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği 2,8 milyon doz BionTech aşısı, Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi (1)

2,8 milyon doz BionTech aşısı, Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi (1)
2,8 milyon doz BionTech aşısı, Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi (1)
2,8 milyon doz BionTech aşısı, Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi (1)
2,8 milyon doz BionTech aşısı, Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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