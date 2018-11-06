Bitlis'in Güroymak Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Güroymak İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerinin öncülüğünde Selahaddin Eyyübü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri lösemiye dikkat çekti. Tedavileri gereği kendilerini korumak adına maske takan çocuklara destek olmak için maske takıp günlük hayatlarına devam ettiklerini belirten ebe Çağla Omurca, "Maske takan bireylerle karşılaştığımızda onların kendilerini korumak adına maske taktıklarını unutmamalıyız. Uzaklaşmak yerine moral ve motivasyon adına onlarla diyaloga geçmeliyiz. Maske kullanan çocuklarımızın durumunu anlayabilmek ve gençlerimizde farkındalık oluşturabilmek adına Güroymak Selahaddin Eyyübü İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Derman'ın işbirliği ile öğrencilerle buluşup etkinlik düzenledik. Yanlarında olamadığımız ama varlıklarından haberdar olduğumuz lösemili çocuklarımız için İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri olarak LÖSEV'e bağışta bulunduk. Vatandaşlarımızı lösemili çocuklar konusunda daha hassas olmaya davet ediyor, her takılan maske bir umuttur diyoruz" ifadelerini kullandı. - BİTLİS