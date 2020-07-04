2.7 milyon lira değerinde cinsel içerikli ilaç ve ürün ele geçirildi
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2.7 milyon lira değerinde cinsel içerikli ilaç ve ürün ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 2 milyon 750 bin lira değerinde 31 bin 364 adet cinsel içerikli ilaç ve ürün ele geçirildi.

2.7 milyon lira değerinde cinsel içerikli ilaç ve ürün ele geçirildi
04.07.2020 11:56 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:19

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 2 milyon 750 bin lira değerinde 31 bin 364 adet cinsel içerikli ilaç ve ürün ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı geçici depolama alanında bulunan, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere alana getirilen 6 kargo şüpheli görüldü. X-ray taraması neticesinde, şüpheli yoğunluk tespit edilen kargolar açılarak arandı. 

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince açılan kolilerin içerisinde, toplam 5 bin 400 adet cinsel gücü arttırıcı ilaç ele geçirildi. 

3 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİİlaçların yurda yasa dışı yollardan sokulduğu ya da yurt içinde izinsiz üretildiğinin anlaşılması üzerine, soruşturma derinleştirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilen üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında, yurt dışına çıkarılmak üzere paketlenmiş çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Ürünlerin üzerinde cinsel gücü arttırıcı hap, macun, jel, krem ve yağ ibarelerinin bulunduğu anlaşıldı.Operasyonda yakalanan 31 bin 364 adet cinsel içerikli ürünün piyasa değerinin 2 milyon 750 bin lira olduğu belirlendi.Operasyonda, Suriye uyruklu iki şahıs gözaltına alındı.  

 


Kaynak: DHA

Manşet

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