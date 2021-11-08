İzmir'de Halk Taşıt uygulamasında 2,5 yıl geride kaldı: 88 milyon tasarruf

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim vaatlerinden biri olan ve göreve gelmesinden kısa bir süre sonra başlayan Halk Taşıt uygulamasında 2,5 yıl geride kaldı. Toplu ulaşımda belirli saatlerde yüzde 50 indirim sağlayan Halk Taşıt sayesinde, 2,5 yılda 96 milyona yakın biniş yapıldı. Toplam 88 milyon lira vatandaşların cebine tasarruf olarak yansıdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasında yer alan, göreve gelmesinin hemen ardından başlayan Halk Taşıt uygulamasında 2,5 yıl tamamlandı. Sabah 05.00-07.00 ve akşam 19.00-20.00 saat aralığında toplu taşıma kullanımlarında yüzde 50 indirim sağlayan uygulama, İzmirlilerin bütçesine önemli katkı sağladı. Hayata geçtiği mayıs 2019'dan bugüne, tüm toplu ulaşım araçlarına 95 milyon 960 bin 120 biniş yapıldı. Uygulama, tam kart sahibi yolculara aylık yaklaşık 134 TL, öğrenci kartı sahibi olan yolculara ise yaklaşık 50 TL'lik tasarruf sağladı.

"2,5 yılda 88 milyon TL'lik bir katkının vatandaşlarımızın cebinde kalmasını sağladı"

Halk Taşıt hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, "Bu uygulamadaki amacımız; erken saatlerde işlerine başlamak durumunda olan vatandaşlarımızın bütçelerine katkı sağlamak. Büyük kentlerde ulaşım harcamaları, özellikle dar gelirliler için büyük bir miktar tutuyor. Biz bu konuda halkçı belediyecilik anlayışıyla katkı yapmaya çalışıyoruz. Günde iki kez toplu ulaşım kullanan bir vatandaşımıza aylık 134 TL, öğrencilere ise 50 TL'lik bir katkı sağlamış oluyoruz. Bu uygulamayla İzmir Büyükşehir Belediyesi 2,5 yılda 88 milyon TL'lik bir katkının vatandaşlarımızın cebinde kalmasını sağladı" diye konuştu.

O saatlerde ulaşım ücretleri yarı yarıya düştü

Uygulamadan sabah ve akşam saatlerinde yararlanan İzmirliler, Halk Taşıt uygulamasından memnun olduğunu ifade etti. Suat Ekinci, "Sık sık otobüs kullanıyoruz. Uygulamadan memnunuz. Herkesin işe gittiği saatlerde böyle bir uygulamanın olması güzel bir şey" derken, Özlen Yüzer, "Bizim gibi asgari ücretli çalışan insanlar için çok güzel bir çalışma. En azından aylık ulaşım ücretlerimiz yarı yarıya düştü; memnunuz" ifadesini kullandı. Öğrenci Sema Nur Canlı ise şöyle dedi:

"Her gün sabah Bayraklı'dan Konak'a geliyorum. Uygulama gayet iyi öğrenciler için de uygun fiyatlı oluyor. Çok fazla yol harcamamız oluyor. Bizim için de herkes için de iyi oluyor." - İZMİR