2,5 yaşındaki kız çocuğu, anaokulunda yaşıtları tarafından dövüldü

20.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:45

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir anaokulunda, kan kustuğu için okula çağrılan annesi tarafından doktora götürülen 2,5 yaşındaki M.D.'nin, öğretmenlerinin yalnız bıraktığı ve kamera takibi yapmadığı sırada aynı yaş grubundaki 2 öğrenci tarafından 15 dakika boyunca dövüldüğü ortaya çıktı. Şikayetçi olan anne D.Ş., başında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar bulunan kızının travma geçirdiğini söyledi.

Buca'da bulunan bir özel anaokulunda 15 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, anne D.Ş.'yi telefonla arayan öğretmenler kızının kan kustuğunu söyledi. Anne D.Ş., kızının geçirdiği bademcik ameliyatından kusmuş olabileceğini düşünerek, doktorunu aradı. Ardından da okula gitti. Ancak kızının vücudunda şişlik ve morluklar olduğunu fark etti. Bu durumu soran anneye, öğretmenler "Görmedik" yanıtını verdi. D.Ş. kızını alıp, özel bir doktora götürdü. Minik M.D. yolda baygınlık geçirerek, nefes alma problemi yaşadı.

Kaynak: DHA