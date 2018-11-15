2,5 Yapraklı Organik Yeşil Çay Dünya İnovasyon Birincisi Oldu

Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen 'BrauBeviale 2018 Fuarı'na Trabzon'un Of ilçesinden katılan Özçay firması, ürettiği 2,5 yapraklı organik yeşil çay ile Dünya İnovasyon Birinciliği ödülünü kazandı.

Fuarda düzenlenen ödül töreninde ödülünü merkezi İngiltere'de bulunan Foodbev Media Genel Müdürü Richard Hall'ın elinden alan Of Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Özçay Genel Müdürü Erdal Saral, Türkiye'ye böyle bir gurur yaşattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Organik Yeşil Çay, bahçelerden tek tek elle toplanıyor ve işleniyor. Bu şekilde üretim ilk defa yapılıyor" diyen Saral "Bu ödül bizim için çok önemli bir ödül. 2018 yılında, özellikle çay dalında dünya yenilik ödülünü almanın onurunu ve gururunu taşıyoruz. Türkiyemize, yöremize, insanımıza hayırlı olsun" dedi. - TRABZON