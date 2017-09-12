2,5 Ton Kaçak Çay Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 2 bin 500 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrol ve aramasında bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 2 bin 500 kilogram çay ele geçirildi. Kaçak çaya el konulurken, olayla ilgili bir şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.



(İHA)