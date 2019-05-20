2.5 Santimetre Genişliğinde İp Üzerinde Yürüdüler

Slackline sporcuları 12 metre yükseklikte 60 metre uzunluğundaki bir ipin üzerinde yürüyerek yürekleri ağızlara getirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Akbatı Gençlik Festivali'nde kutlandı. Adrenalin, enerji, spor ve eğlence dolu 4'üncü Gençbatı Festivali'nde daha önce yapılmayan yapıldı. Slackline gösterisinde sporcular 60 metre uzunluğunda, 12 metre yüksekte ve 2.5 santimetre genişliğindeki ip üzerinde dengede durarak yürümeyi başardı. Yürekleri ağza getiren bu şovun ardından sporcular Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin başlangıcını temsil eden bugünde Türk bayrağı açarak seyirciden büyük alkış topladı.

İstanbulluların heyecanla izlediği şovun ardından ekstrem sporcular kaykay, BMX ve SlackLine'da hünerlerini gösterdi.

Aksiyon dolu festivalde, birbirinden zorlu branşlarda yarışan sporcuların yanı sıra katılımcılar da serbest düşüş kulesi, ringo rampası ve bungee trambolin gibi aktivitelere dahil olarak eğlenceli vakit geçirdi. Festivale katılan binlerce misafir, rollerball, paintball atışları, denge gözlüğü deneyim alanlarında gün boyu müzik performansları eşliğinde unutulmaz bir hafta sonu geçirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA