2,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

25.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:13

İzmir'de atık deposunda yangın (3)

İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent semtindeki plastik ambalaj deposunda çıkan yangın, saat 11.30 sıralarında, 20 itfaiye ve acil kurtarma söndürme (AKS) aracı ile çok sayıda görevlinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında küle dönen plastik ambalajlar, iş makinesiyle kaldırıldı. Ekipler, yangının elektrik aksamından çıkmış olma ihtimali üzerinde dururken, kesin çıkış nedeni için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Görüntü Dökümü

--------------Drone çekimleri

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber: Davut CAN - Kamera Mücahit Bektaş/ İZMİR,

Kaynak: DHA