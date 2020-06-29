2,5 Milyon Öğrenci Üniversiteli Olmak İçin Yarışıyor 2 milyon 411 bin öğrencinin girdiği YKS'nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ilk basamağı olan TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) bugün yapıldı.

2 milyon 411 bin öğrencinin girdiği YKS'nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ilk basamağı olan TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) bugün yapıldı. Üniversite adayları Pazar günü de AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi)'ye girecek ve aldıkları puanlara göre fakültelere yerleştirilecek Kaynak: DailyMotion.com