"2,5 milyon Euro bulsak depremi 5 saniye öncesinden bilebiliriz"
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"2,5 milyon Euro bulsak depremi 5 saniye öncesinden bilebiliriz"

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Türkiye'de deprem araştırmalarına yeterince yatırım yapılmadığını söyledi.

10.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:46

İTÜ Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Türkiye'de araştırmalarına yeterince yatırım yapılmadığını söyledi. Olası bir Marmara depremi için araştırma yapılması gerektiğini ifade eden Çakır, Deniz Tabanlı Gözlem İstasyonu kurulması gerektiğini söyledi. Çakır, "İstasyonun kendisi 2,5 milyon Euro civarında, biz bunun kaynaklarını araştırıyoruz. Araştırmamız bittiğinde Kalkınma Bakanlığı'na sunacağız. Bu azından bize 3-5 saniye kazandırabilir" dedi.



Haber Videosu

: "2,5 milyon Euro bulsak depremi 5 saniye öncesinden bilebiliriz"
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