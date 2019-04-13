2,5 Milyon Dolar Gasbeden Polis Yelekli Soyguncular Yakalandı

MARDİN'de bir otomobilin yolunu, polis yeleği giyerek kesen ve 2,5 milyon dolar gasbeden 8 şüpheli, MİT ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Geçen yıl 27 Aralık'ta meydana gelenolayda polis yeleği giyen bir grup, Irak'ın kuzeyinden Gaziantep'teki firmalara para taşıyan otomobili, Mardin'deki Uluslararası İpek Yolu'nda durdurdu. Şüpheliler, otomobilde bulunan 2,5 milyon doları alıp, kaçtı. Olaydan sonra ortak çalışma başlatan MİT ve jandarma ekipleri, yapılan takipler sonucunda Kızıltepe ve Derik ilçelerinde şüphelilere ait 12 adres belirledi. Buraralara düzenlenen eşzamanlı baskında 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 M-16 tüfeği, 1 kalaşnikof tüfeği, 2 ruhsatsız av tüfeği ile el bombası, 900 tabanca mermisi, 74 kalaşnikof mermisi, gece görüşlü dürbün, mesafe ayar tamburası, 2 harici bellek ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile çok sayıda plaka ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından Derik Adliyesi'ne sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - Derikmardin

Kaynak: DHA