2.5 metrelik dev kılıç balığı Saroz'da yakalandı 2.5 metrelik dev kılıç balığı Saroz'da yakalandı Saroz açıklarında yakalanan 2,5 metre boyunda 148 kilo ağırlığındaki dev kılıç balığı görenleri hayrete düşürdü.

2.5 metrelik dev kılıç balığı Saroz'da yakalandı

İSTANBUL - Saroz açıklarında yakalanan 2,5 metre boyunda 148 kilo ağırlığındaki dev kılıç balığı görenleri hayrete düşürdü.

Edirne Saroz açıklarında ava çıkan balıkçılar, 2,5 metre boyunda ve 148 kiloluk dev kılıç balığı yakaladı. Kılıç balığı, Silivri Balıkçılar çarşısındaki Marmara Balıkçılıkta yerini aldı.

İş yeri çalışanlarından Anıl Çokyaşar "Saroz açıklarında balıkçılarımız yakalamış. Uzun zamandır böyle büyüğü, böyle güzeli ilk defa geliyor. Yaklaşık 148 kilo. Türkiyemizdeki denizlerimizde böyle bir balık görmek bizleri gururlandırıyor. Normal şartlarda bu büyüklükteki balığı barındırmaları çok zor,bunu unutmuşlar sanki denizde. Sağolsun bizim tekneci arkadaşlarımız bu balığı tutarak bize getirdiler.Biz de tezgahımızda biraz sergiledikten sonra inşallah önce biz yiyeceğiz sonrada eşimize dostumuza vereceğiz" dedi

Kaynak: İHA