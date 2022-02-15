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2.5 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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2.5 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 23.09'de merkez üssü Erzincan merkez Günebakan mahallesinde 2.5 büyüklüğünde yerin 4.2 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

(Emin Ferhat Sevilir/ İHA)

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İhlas Haber Ajansı - Güncel

Günebakan, Kandilli, Erzincan, Deprem, Güncel, Haberler

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