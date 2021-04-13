2,5 aylık vaşağın yeni yuvası, Eskişehir Hayvanat Bahçesi
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2,5 aylık vaşağın yeni yuvası, Eskişehir Hayvanat Bahçesi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
2,5 aylık vaşağın yeni yuvası, Eskişehir Hayvanat Bahçesi

ESKİŞEHİR'de, yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen 2,5 aylık vaşak, doğaya adapte olamayacağı belirlenince hayvanat bahçesine yerleştirildi.

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ESKİŞEHİR'de, yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen 2,5 aylık vaşak, doğaya adapte olamayacağı belirlenince hayvanat bahçesine yerleştirildi. Nesli tehlike altındaki vaşak için hayvanat bahçesinde doğasına uygun barınak tasarlandı.

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, yaklaşık 2,5 aylıkken yaralı olarak buldukları vaşağı Ankara Üniversitesi'nde 4 ay süreyle tedavi ettirdi. İyileşen vaşak, doğaya adapte olamayacağının belirlenmesi üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi. Eskişehir Hayvanat Bahçesi yetkilileri, Avrasya vaşağının, bahçenin en yeni üyesi olduğunu ve tüm kontrollerinin yapıldığını belirtti. Hayvanat bahçesi görevlisi, "Doğada yavru vaşaklar 10-11 aylık olana kadar anneleriyle vakit geçirerek avlanmayı öğrenirler. Bu yavrunun böyle bir şansı olmadığından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkilileriyle ve Ankara Üniversitesi ile görüşerek gerekli yasal izinleri alıp vaşak yavrusunun Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde koruma ve bakım altına alınmasını sağladık. Bu görüşmeler ve izin süresince vaşağın normal habitatına uygun olacak şekilde barınak tasarımını oluşturduktan sonra vaşağın Ankara'dan bahçemize transferini gerçekleştirdik" dedi.Yaban hayatının önemli parçası olan vaşakların da neslinin tehlike altında bulunduğunu belirten yetkililer, Dünya Koruma Birliği'nin (World Conservation Union) açıkladığı nesli tehlike altındaki 120 memeli türünden biri olan vaşağa sahip çıkmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Hayvanat Bahçesi'nin artış gösteren koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ziyarete kapalı olduğunu hatırlatan yetkililer, salgının kontrol altına alınması ve bahçenin ziyarete açılmasıyla herkesin vaşağı yakından görebileceğini dile getirdi. 


2,5 aylık vaşağın yeni yuvası, Eskişehir Hayvanat Bahçesi
2,5 aylık vaşağın yeni yuvası, Eskişehir Hayvanat Bahçesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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