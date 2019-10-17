2.5 aylık Abdulhamit bebek toprağa verildi

17.10.2019 17:53

Edirne'nin Keşan ilçesinde doğuştan kalın bağırsağı gelişmeyen iki buçuk aylık Abdulhamit bebek hayatını kaybetti.



Edirne'nin Keşan ilçesinde doğduğu günden bu yana 3 kez ameliyat olan iki buçuk aylık Abdulhamit bebeğin bedeni daha fazla dayanamadı. Minik bebek tedavi gördüğü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İstanbul'dan getirilen minik bebeğin cenazesi, ailesi tarafından teslim alındıktan sonra küçük bir tabutla Keşan İki Minareli Çarşı Camii'ne getirildi. Oğlunun başında gözyaşları döken acılı baba Gökhan Kurbaz'ı yakınları teselli ederken, sevenleri cenazede gözyaşlarını tutamadı. Abdülhamit bebeğin cenazesi, öğle namazının ardından Keşan Asri Mezarlığı'nda arasında toprağa verildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA