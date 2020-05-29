2,5 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı
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2,5 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 2,5 aydırtoplu ibadete kapalı olan camiler kısmen ibadete açıldı.

2,5 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı
29.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:00

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 2,5 aydırtoplu ibadete kapalı olan camiler kısmen ibadete açıldı. İlk cuma namazı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılındı.

Korona virüs salgını tehlikesiyle kapatılan camilerde 2 buçuk aylık sürenin ardından ilk Cuma namazı kılındı. İlk etapta camilerin yalnızca avlularında Cuma namazı kılınmasına izin verilirken bunun yanı sıra stadyumlar ve açık alanlarda da cuma namaz kılınabildi.

İstanbul Üsküdar'da tarihi camiler günler öncesinde Belediye ekipleri tarafından temizlenerek dezenfekte edilmişti. Cuma Namazı öncesinde de vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtıldı Belediye ekipleri tarafından sosyal mesafe kurallarına uyulması için sürekli anonslar yapıldı.

Büyük Çamlıca Camii'nde günler sonra ilk kez cemaatle sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı. Caminin içi ve avlusu vatandaşlarla doldu taştı.

İzmirliler ise Cuma namazını Konak Meydanı'nda kıldı

Edirne'de de aylar sonra Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği Selimiye Cami'nde Cuma Namazı cemaat eşliğinde kılındı.

Kocaeli'nde fatih sultan mehmetin vefat ettiği Hünkar Çayırında da 400 kişi Cuma namazı kıldı. Şanlıurfa'da ise ilk sosyal mesafeli Cuma namazı Balıklıgöl'de kılındı

Antalya'da er yıl baş pehlivanların güreş tutup kıyasıya mücadele ettiği Karatepe stadyumunda da cuma namazı kılındı.

Erzurum'da da Lalapaşa, Çifte Minareli Medrese ve Kale Mescidi önündeki açık alanlarda cuma namazı kılındı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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