2,3 milyon aileye daha nakit yardımı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz" açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com