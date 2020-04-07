2,3 milyon aileye daha nakit yardımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz" açıklamasında bulundu.
07.04.2020 18:59 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:59
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com